Door: BV

Op 29 januari is het exact 125 jaar geleden dat Daimler Benz het patent aanvroeg voor de eerste door een benzinemotor aangedreven automobiel. Bij Mercedes is dat reden voor een feestje. Inmiddels zijn er meer dan 2 miljard auto's gebouwd.

In herinnering aan de heuglijke dag in 1886 trekt Mercedes € 125 miljoen uit voor extra bonussen. Die zullen verdeeld worden onder de 260.000 werknemers van het concern. Dat is een feestelijk geschenk van bijna € 500 per werknemer.