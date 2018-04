56.236 nieuwe autos in januari

Door: BV

Afgelopen maand januari werden in ons land 53.236 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat cijfer vertegenwoordigt een verbetering van liefst 7,8% ten opzichte van vorig jaar. Toch is het volgens vakorganisatie Febiac nog te vroeg om te spreken van een saloneffect. Febiac koppelt een evenaring van de cijfers van recordjaar 2010 overigens vooral aan het in stand houden van het systeem van ecokortingen op nieuwe, zuinige en milieuvriendelijke auto's. Het zijn Renault, VW, Peugeot, Opel en Citroën die afgelopen maand de top vijf uitmaakten.

De lichte bedrijfsvoertuigen deden het 15,3% beter dan afgelopen jaar en de vrachtwagens van meer dan 16 ton zelfs 36,9% beter. Enkel het segment van ditributietrucks tot 16 ton deed het minder goed, met 12,4% minder inschrijvingen. Ook de motormarkt begint het jaar sterk met bijna 10% meer nieuw ingeschreven motoren dan in januari 2010.