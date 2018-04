Autoverkoop 2010 absoluut record

Door: BV

Nooit eerder werden in België meer nieuwe personenwagens ingeschreven dan tijdens het voorbije jaar 2010. Met in totaal 547.347 nieuwe inschrijvingen werd het voorbije jaar 14,94% beter dan 2009 en 2,13% beter dan het vorige recordjaar 2008, toen er 535.947 nieuwe personenwagens in het verkeer werden gebracht. Ook de verkopen van lichte bedrijfsvoertuigen kenden een stijging, zij het in beperkte mate: +2,46% in vergelijking met heel 2009.

De zwaardere bedrijfsvoertuigen van hun kant, zien hun inschrijvingen verder dalen. De voertuigen tot 16 ton noteren een kleine 5% minder inschrijvingen dan in 2009; de voertuigen van meer dan 16 ton verliezen bijna 10%.

Ook de motormarkt daalt licht, maar blijft met bijna 26.500 nieuwe inschrijvingen toch een hoog volume realiseren.

Vakorganisatie Febiac wijst naar het opleven van het consumenten- en ondernemersvertrouwen als uitleg voor de uitzonderlijke resultaten. En natuurlijk speelt ook de federale korting op factuur voor auto's met een lage CO2-uitstoot een belangrijke rol. Meer dan 30% van de verkochte auto's had een uitstoot van minder dan 115gr/CO2/km. Dat is dubbel zo veel als in 2009. Febiac analyseerde nog dat de markt tijdens de eerste jaarhelft vooral getrokken werd door particuliere aankopen, maar dat tijdens de tweede jaarhelft ook meer bedrijven weer auto's aankochten. Dat laatste wijst op een toenemende economische activiteit.

In 2011 verwacht Febiac geen nieuw record, maar de koepel van autoconstructeurs blijft niettemin optimistisch met een schatting van 520.000 nieuwe wagens.

Wat de resultaten per merk betref is dit de top vijf. Renault voert het klassement aan met 58.340 inschrijvingen en een marktaandeel van 10,66%. VW is nummer twee met 53.512 auto's en een aandeel van 9,78%. Peugeot pikt de laagste podiumplaats in met 52.635 nieuwe auto's en 9,62% aandeel. De top vijf wordt verder aangevuld met respectievelijk Citroën en Opel.