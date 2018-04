Officieel: Mini Cooper en Countryman SD

Door: BV

De komst van een krachtiger Mini diesel stond in de sterren geschreven. Het model debuteert op het Salon van Genève en de officiële details zijn nu bekend gemaakt. Het is een tweeliter met een vermogen van 143pk bij 4.000t/min en een trekkracht van 305Nm tussen 1.750 en 2.700t/min. Hij komt als Cooper SD in de driedeurs, de Clubman, Cabrio en de Countryman. Er is keuze uit een handbediende zesbak of een automaat met even veel verhoudingen.

De driedeurs Cooper SD halt 100km/u in 8,1 seconden en gaat door tot 215km/u. In combinatie met de handgeschakelde zesbak kan dat in ruil voor 4,3l/100km, of amper 114gr/km CO2-uitstoot. De Clubman doet er een halve tel langer over, heeft dezelfde topsnelheid, verbruikt 1 deciliter extra en stoot 115gr/CO2/km uit. Om die cijfers neer te zetten doet elke SD beroep op een systeem dat remenergie recupereert en een start/stop-installatie.

De Countryman kan als SD geleverd worden met voor- of vierwielaandrijving (bij Mini heet dat ALL4). De eerste sprint naar 100 in 9,3 seconden, haalt 198km/u, verbruikt 4,6l/100km en stoot 122gr/km uit. De vierwielaangedreven versie doet het respectievelijk 0,1 seconde, 3km/u, 0,3l en 8gr minder goed.

De potige diesel erft de uiterlijke opsmuk van de S-versies met 1.6l turbomotor aan boord, met inbegrip van de luchthapper op de motorkap. De verkoop van alle SD-versies start in de lente.