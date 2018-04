Peugeot vernieuwt de 308

Door: BV

Peugeot onderwerpt de 308 aan een hoofdzakelijk cosmetische ingreep. Die moet ervoor zorgen dat de populaire middenklasser van het merk zich binnen het vernieuwde gamma weer goed voelt. Vooral de snuit is onder handen genomen. Daarin krijgt de radiatoropening een meer bescheiden rol toebedeeld en zijn er nieuwe lichten, bumperschilden, luchtdoorstroomopeningen en LED-dagrijlichten. Allemaal in de stijl van de recent gelanceerde 508 berline en break (SW). De stijlaanpassing is dezelfde voor de drie beschikbare koetswerkvormen; vijfdeurs berline, SW en Coupé-Cabriolet. De interieurrevisies bestaan uit nieuwe kleuren en materialen voor de zetelbekleding en de boordplank.

Dankzij een gunstig aërodynamisch effect van bovenstaande aanpassingen, een gewichtsbesparing van minimaal 25 en maximaal 55kg (geen details over hoe die werd gerealiseerd) en revisies aan de motoren en transmissies, worden alle nieuwe 308 wat zuiniger dan hun niet gefacelifte broeders. De uitschieter is echter de 308 e-HDI. Die koppelt een 1.6l dieselmotor met 112pk naar keuze aan een handbediende of gerobotiseerde zesbak, maar recupereert steeds de remenergie en heeft een start/stop-systeem aan boord. Daardoor daalt de gemiddelde CO2-uitstoot tot amper 98gr/km.

De andere beschikbare motoren zijn een 1.4 met 98pk, 1.6 met 120pk of 1.6 Turbo met naar keuze 156 of 200pk voor wat de benzines betreft. Dieselen kan naast de e-HDI ook met een 1.6 met 92pk of tweeliters met 150 of 153 paarden op stal.

De gefacelifte 308 wordt in al z'n koetswerkvormen voorgesteld op het Autosalon van Genève.