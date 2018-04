Meer over de Peugeot 508

Door: BV

Peugeot had al eerder gecommuniceerd over de nieuwe 508. Toen waren de Fransen nog gierig met informatie, nu hebben we alle technische gegevens.

Wie benzine rijdt in dit segment kan de 508 bestellen met een 120pk en 160Nm sterke 1.6l tussen de voorwielen. Die wordt gepaard aan een handbediende zesbak of een gerobotiseerde bak met even veel verhoudingen. Omdat de 508 zo'n 35kg minder weegt dan een vergelijkbare 407 (45kg in het geval van de break) zijn de prestaties nog aardig. De sprint kan in 11,2 seconden, de top bedraagt 203km/u, het verbruik bedraagt 6,2l/100km en de CO2-uitstoot is 144gr/km. Dezelfde centrale kan ook van een turbo voorzien worden. Dan levert het blokje 156pk en 240Nm. Meteen goed voor een sprinttijd van 8,6 tellen, een top van 224km/u. De handgeschakelde versie verstookt 6,4l/100km en blaast elke kilometer 149gr CO2 de lucht in. Er is ook een automaat die 7,1l en 164gr laat optekenen en ook wat toegeeft op vlak van prestaties.

Dieselen kan met een 1.6 HDi die 112pk oplevert, slechts 4,7l/100km verbruikt en 124gr/km aan de atmosfeer toevoegt. Die 508 is maximaal 190km/u snel en kan in 11,3 seconden naar 100km/u. De motor is ook leverbaar met onder meer een start/stop-systeem. Die perst nog meer kilometers uit een liter brandstof. In eerste instantie het verbruik 4,4l/100km en de CO2-afgifte 115gr/km maar Peugeot maakt zich sterk dat ze dat nog omlaag krijgen tot 109gr/km. Later volgt nog een hybride. Die diesel-elektromotorcombinatie zal zelfs maar 99gr/CO2/km uitstoten.

De tweeliter HDi blijft ook. 140pk is er voldoende voor een sprinttijd onder de 10 seconden, een top van 210km/u en een verbruik van 4,8l/100km (125gr/km). Een 163pk sterke 2,2l grote HDi wordt steeds aan een automaat met zes verzetten gekoppeld, haalt 225km/u en rept zich in 8,2 tellen naar de 100. Peugeot heeft de moeite gedaan om die topversie van een opgewaardeerde ophanging te voorzien.

Hoewel de 508 lichter wordt, is hij toch gevoelig groter dan de 407. Logisch want Peugeot zal voor de 607 geen opvolger meer voorzien, waardoor de nieuweling in het gamma kan opklimmen. De vierdeurs wordt 4,79 groot (+10cm), de SW eet 4,81m (+5cm). Omdat er rijkelijk gebruik wordt gemaakt van staal met een hoge treksterkte wordt de koets niet alleen gevoelig stijver dan voorheen, maar weegt ze dus minder.

Het interieur moet zo veel plaats bieden als in de 607. Passagiers die uit de 407 komen vinden achteraan meteen dik 5cm extra been- en knieruimte. De kofferinhoud van de berline bedraagt 545l, terwijl in de break steeds 660l past. Beide versies hebben een neerklapbare achterbank. Het resultaat is een geheel vlakke laadvloer. Bij de vierdeurs kan je daarop 1.581l bagage schikken. De break lust tot 1.865l.