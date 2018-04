Subaru Trezia is er al

Door: BV

Eigenlijk beleeft de Subaru Trezia z'n Europese première pas op het Autosalon van Genève, maar de Benelux-invoerder heeft het model nu al tot bij de dealer gekregen. Daarmee bijt ons land de spits af voor de nieuwe aanwinst.

De Trezia is een compacte monovolume met een lengte van net geen vier meter en plaats voor vijf inzittenden, grondig gebaseerd op de nieuwe Toyota Verso S waarvan we u volgende week een eerste rijimpressie serveren. De Subaru-importeur zal niet minder dan negen verschillende versies aanbieden, verspreid over twee motoren (een 1.3 benzine met 99pk of een 1.4 diesel met 90pk).

Het verbruiksgemiddelde ligt tussen 4,3l/100km en 5,5l/100km en een CO2-uitstoot van minimaal 113 en maximaal 127gr/km. De benzineversie is steeds handgeschakeld, terwijl Subaru voor de compacte diesel ook een gerobotiseerde gangwissel beschikbaar maakt.

De prijs begint bij € 14.990 voor de benzine. De zelfontbrander is € 1.000 duurder.