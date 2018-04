Dodge Charger STR8 met 6,4l HEMI

Door: BV

Dodge heeft op het Salon van Chicago z'n nieuwe potige sedan in het voetlicht gereden. De opgefriste Charger biedt niet alleen riante binnenafmetingen, ook onder de motorkap is er veel plaats. Dat komt van pas als je er een 6,4l HEMI V8 in wil lepelen. Die is goed voor 465pk en 631Nm trekkracht. Een hoop niet mis te verstane uiterlijke opsmuk en het SRT8-label (voor Street Racing Technology) maken je omgeving duidelijk dat dit voor de afwisseling géén saaie vierdeurs is. Maar hij blijft wel gewoon Amerikaans, wat de verklaring is voor de vijftrapsautomaat die steeds deel uitmaakt van de aandrijflijn. Over de exacte prestaties spreekt Dodge zich nog niet uit. Het heeft daarvoor immers nog tijd tot de herfst. Dan pas wordt het model aan de catalogus toegevoegd.