DATS24 opent eerste CNG-tankstation van het land

Door: BV

Dats24, de brandstoftak van de Colruyt-groep, opent als eerste een CNG-pomp voor het grote publiek. CNG, wat staat voor Compressed Natural Gas, is een schone brandstof die relatief weinig aanpassingen aan de motor vraagt en onder meer in Duitsland en Italië al een aanzienlijke mate van populariteit geniet. De opslagtanks achteraf inbouwen in een hele klus, maar er zijn verschillende autoconstructeurs (waaronder Mercedes, Opel en Fiat) die modellen die af-fabriek op CNG kunnen rijden in het aanbod hebben.

In België blijft CNG-gebruik tot op heden beperkt tot overheidsdiensten en enkele grote bedrijven met private pompinstallaties. Daarin komt nu verandering. In Halle levert opent Dats24 nu het eerste commerciële tankstation met CNG. Een auto bijtanken met gas is weinig verschillend dan conventionele brandstof tanken, ook al gebeurt het onder druk. Je koppelt het pistool aan en drukt vervolgens op de vulknop.