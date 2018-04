Jeep Grand Cherokee lust diesel

Door: BV

De grondig vernieuwde Jeep Grand Cherokee kennen we inmiddels wel. Het Europese debuut van het model vindt volgende week plaats in Genève. Daar introduceert het 70 jaar jonge merk ook de 3,6l V6 die ook in de VS de catalogus siert. De 8-cilinder maakt de oversteek voorlopig niet, maar we krijgen wel een nieuwe 3-liter turbodieselmotor. Die wordt niet door Fiat gebouwd, maar door het onafhankelijke VM Motori, eveneens uit Italië.

De centrale heeft een vermogen van 241pk en een trekkracht van 550Nm. Dat is respectievelijk 10 en 8% meer dan de diesel uit de versie voor de facelift. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 8,3l/100km. Tegen de zomer wordt de vernieuwde Grand Cherokee bij de dealer verwacht.