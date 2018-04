Belgische automarkt stijgt verder in februari

Door: BV

Vakorganisatie Febiac heeft de inschrijvingsaantallen voor februari 2011 bekend gemaakt. Afgelopen maand werden 53.135 nieuwe personenwagens ingeschreven dan tijdens recordjaar 2010. Voor de organisator van het Salon van Brussel het bewijs dat de beurs niet alleen druk bezocht werd, maar ook dat de Belg er effectief tot aankopen overging. Renault lijkt er het meest van te profiteren. Dat merk registreerde afgelopen maand 4.970 nieuwe wagens. Het wordt op de voet gevolgd door Peugeot met 4.939 stuks en VW dat strandt op 4.897 eenheden. Citroën (4.651) en Opel (4.329) vervolledigen de top 5.

De cijfers in de andere segmenten zijn eveneens gestegen. Zo werden afgelopen maand een derde meer nieuwe bestelwagens in het verkeer gebracht en klommen de inschrijvingen van zware trucks zelfs met bijna 95%. De motorsector mag zich ook gelukkig prijzen, de voorbije twee maand samen zijn 16,9% beter dan de cijfers van dezelfde periode in 2010.