10 jaar Auto55: win een BMW trolley

In het kader van onze 10 Jaar Auto55-actie gaven we eerder al 5 keer een Mio Navigatietoestel weg. Nu zit er een BMW Trolley Bag JOY in de prijzenmand. Die heeft een waarde van € 149,80 en beschikt onder meer over een telescoopgreep, geluidsarme wielen en typische BMW-details. Het JOY-opschrift en de hanger met de tekst JOY TRAVELS IN STYLE zorgen voor een vreugdevolle noot.

Wil je kans maken*? Zeg ons dan hoeveel trekkracht (Nm) de 4,4l V8 biturbomotor van de zopas aangekondigde BMW 650i ontwikkelt. Post het antwoord op onze Facebook-fanpage onder de link naar dit item (en alleen onder de link naar dit item). Uit alle inzendingen trekken we op 20 maart een willekeurige winnaar. Grijp je ernaast? Geen nood, er staan nog mooie prijzen op het programma.

