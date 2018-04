Dunlop Winter Sport 4D klaar voor volgende winter

Door: BV

Het is niet alleen Goodyear dat zich al opwarmt voor het nieuwe winterseizoen op het ogenblik dat de lente zich aandient. Dunlop introduceert nu al de nieuwe Winster Sport 4D. Dat is de logische opvolger van de Winter Sport 3D - wat betekent dat aan nogal wat verwachtingen moet voldoen. De nieuwe band is van meet af aan beschikbaar in niet minder dan 37 uiteenlopende maten die hem geschikt maken voor alles vanaf pakweg een BMW 1-Reeks tot een potige "Funfer" met 18- of 19-duimsvelgen. De prijs is sterk afhankelijk van de maatvoering, maar je mag bij de kleinste BMW rekenen op € 129 voor een 205/55 R16 terwijl je onder een 5-Reeks voor € 284/stuk een 245/40 R18 kan monteren. De prijzen liggen ruwweg 14% hoger dan bij de vorige generatie band, al is slechts 4% van de prijsverhoging te wijten een complexere productietechniek. De rest staat op rekening van gestegen grondstofprijzen.

Met bovenstaand prijskaartje is duidelijk dat de Dunlop Winter Sport 4D de toegankelijkheid van het product niet voorop plaatste al blijft hij een tikkeltje goedkoper dan een vergelijkbare Goodyear. Het is een band die op het verlanglijstje past van bestuurders die de winter willen door komen in optimale omstandigheden en die grip en stabiliteit hoger op de lijst zetten dan prijs of verbruik. Dat gezegd zijnde, wist Dunlop toch de rolweerstand ten opzichte van de voorganger met 11% te verbeteren. Vooral door het gewicht van de band te beperken, wat meteen het contact met het wegdek verbetert.

Het profiel van de Winter Sport bleef ongeveer gelijk. De band beschikt over een dubbel V-patroon. De grootste tekening zorgt voor tractie terwijl een omgekeerde, smallere V vooral zijdelingse stabiliteit verschaft. Dat laatste is duidelijk het sterkste punt van deze nieuwe band, die over tal van actieve inkepingen in de lengterichting beschikt. De rubberblokken vervormen onder belasting om het anders gladde oppervlak te voorzien van kleine groefjes die de kracht beter overdragen. Een nauwelijks zichtbare maar niet te onderschatten aanpassing. Eén band heeft in het totaal zo'n 80 meter extra langsgroeven. Tot slot speelt Dunlop ook nog z'n geavanceerde rubbersamenstelling uit. Nieuwe meng- en productietechnieken zorgen voor een betere verspreiding van de silica die winterbanden bij lagere temperaturen de soepelheid verleent die noodzakelijk is voor een optimale werking. Door de rubber-silica-samenstelling te optimaliseren vergroot de voorspelbaarheid bij uiteenlopende temperaturen. Het karakter van de band wijzigt immers geleidelijker.

Tijdens uitgebreide stoeisessies op een bevroren ondergrond in het hoge noorden bleek de Winter Sport 4D tegen enkele van z'n concurrenten in de eerste plaats progressiever. Dat betekent dus niet dat de band effectief veel meer grip biedt dan een vergelijkbaar product van de concurrentie, maar dat wanneer het voertuig onvermijdelijk aan het schuiven gaat, die beweging geleidelijker en beter controleerbaar gebeurt dan gemiddeld. Een vergelijking met de voorganger op ijs leert in elk geval onomstotelijk dat Dunlop verbetering heeft geboekt. Op een omloop van amper 40 seconden spaar je er een volle tel mee uit. Weinig relevant voor dagdagelijks gebruik, maar een goede illustratie van de geboekte vooruitgang. De resistentie tegen aquaplaning in een bocht steeg met 7%, besturing en stabiliteit op droge ondergrond gingen er met zo'n 4% op vooruit en opmerkelijk genoeg geldt hetzelfde voor de prestaties op ijs. De remafstand op sneeuw, tot slot, werd met zo'n 5% ingekort.