Goodyear lanceert nu al UltraGrip 8 winterband

Door: BV

Tot op heden kon je bij de Goodyear de UltraGrip 7+ bestellen. Een competente winterband waarin een hele hoop technologie wordt toegepast om in alle winterse omstandigheden (winter banden zijn gevoelig beter dan zomerbanden in alle omstandigheden met een temperatuur van 7 graden of minder) de beste rijeigenschappen te verkrijgen. Dat de montage van een specifieke band tijdens de koudste maanden van het jaar nuttig is heeft nu ook het Belgische publiek in de gaten - met dank aan enkele stevige prikken van Koning Winter. Goodyear verkocht de afgelopen vier maand zo maar eventjes 65% meer winterbanden dan begroot. Het was zelfs genoodzaakt het opnemen van nieuwe bestellingen een tijdje te staken omwille van leveringsproblemen. En het was niet de enige bandenfabrikant die last had van uitgeputte voorraden. Volgend jaar hoopt de hele sector korter op de bal te kunnen spelen. Goodyear is alvast bij de pinken - het presenteert nu al z'n UltraGrip 8 die vanaf maart te bestellen zal zijn en in een populaire maat tussen € 90 en € 150/stuk moet kosten.

De UltraGrip 8 is net al z'n voorganger een premium-band, wat de prijs verantwoordt en betekent dat hij vol slimme technologie zit om ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen toch met elkaar te verlijmen. Het nieuwe wapen is een hoogtechnologische rubbersamenstelling die beter plakt en een slim profiel. Dat bestaat enerzijds uit grote groeven met een dubbele V-vorm (de buitenste V leidt het water af, de binnenste kleine v zorgt onder meer voor zijdelingse grip op sneeuw) en anderzijds uit een hele reeks dunne groefjes over de volledige breedte van het loopvlak. Die zorgen voor meer grip in gladde omstandigheden. De UltraGrip 8 heeft een 2% kortere remweg op nat wegdek, stopt 1% sneller op sneeuw, geeft op dezelfde ondergrond 2% meer tractie en levert 4% meer weerstand tegen aquaplanning (vooral op bochtige wegen) dan z'n voorganger die nog steeds als één van de referenties uit het segment wordt beschouwd. De handelbaarheid op ijs is er echter spectaculair op vooruit gegaan. Op die ondergrond remmen, accelereren en van richting veranderen gaat respectievelijk 15%, 11% en 10% beter. Omdat elke band een compromis is, is er ook een keerzijde aan de medaille - de remwerking op droog wegdek schiet er enkele procenten bij in.