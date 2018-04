Officieel: Mercedes C63 AMG Coupé

Door: BV

De voorstelling volgt over enkele weken op het Autosalon van New York en in juli arriveert de AMG-versie van de in Genève voorgestelde nieuwe C-Klasse Coupé bij de dealer. In Duitsland beginnen de prijzen bij € 72.950.

Het recept kennen we eigenlijk al uit de vierdeursversie van de C door AMG. Dat betekent dat er in de neus een 6.208cc grote V8 wordt gelepeld, samen met intensieve aanpassingen aan de (elektronisch gestuurde) ophanging en aandrijflijn.

Het blok levert 457pk en 600Nm trekkracht die door een 7-trapsautomaat naar de achterwielen versluisd worden. Dat is voldoende voor een sprinttijd naar 100km/u van 4,5 tellen - identiek aan die van de reeds bestaande versies. De topsnelheid wordt elektronisch afgeregeld op 250km/u.

Een optioneel AMG-pakket brengt het vermogen op 481pk. En het is niet zo dat Mercedes zich ervan af maakt met enkele software-aanpassingen. Dat blok beschikt over aangepaste zuigers en een lichtgewicht krukas om de inertie te verminderen. Dat is afkomstig van de Mercedes SLS AMG. Wie het aanstipt haalt 100km/u één tiende eerder en krijgt een (nog steeds elektronisch gecontroleerde) topsnelheid van net geen 280km/u.