Ferrari 340 Mexico Vignale gaat $ 4,3 miljoen

Door: BV

Neen, het is nog niet de duurste Ferrari aller tijden. Daarvoor is deze door Vignale gecreëerde 340 Mexico wellicht wat te karakteristiek gelijnd. Maar met een totaal van 4,29 miljoen dollar is de buit toch aanzienlijk.

De auto mat chassisnummer 0224 AT is dan ook één van slechts 3 gecreëerde 340 Mexico. De auto wordt aangedreven door een 4,1l V12 met 284pk, gekoppeld aan een handbediende zesbak. Stoppen doet hij met hydraulisch bediende trommelremmen - Enzo Ferrari vond afremmen immers niet zo'n prioriteit. Maar het vermogen was in 1952 zeer respectabel. De auto in kwestie nam onder meer deel aan de legendarische Mille Miglia en zo mogelijk nog meer beruchte Carrera Panamerica.