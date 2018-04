Door: BV

Tijdens de tweede helft van april vindt het Autosalon van New York plaats. Lexus zal daar een voorbode van de volgende generatie GS voorstellen. Meer dan een aankondiging heeft het merk nog niet vrijgegeven, maar ook daar valt al wat uit af te leiden. In LF-Gh, staan de eerste twee letters immers voor Lexus Future, de G voor de klasse en de h voor hybride. Beeld is er nog niet.