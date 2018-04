Mazda MX-5 voor uithoudingsraces

Door: BV

In het Britse MSA Endurance kampioenschap komen autoconstructeurs uit met uit de kluiten gewassen bolides. Onder meer Aston Martin, Lotus en Porsche staan er aan de start. Mazda wil nu met de MX-5 de knuppel in het hoenderhok zijn. Samen met Jota Sport werd de tweezitter aangepast aan FIA-normen. De open sportwagen kreeg een uitgebreide rolkooi aangemeten, heeft een sequentiële zesbak, een race-ophanging en een remsysteem met meer bijtkracht terwijl het interieur helemaal werd gepluimd en alleen een Sparco-racekuipje en de noodzakelijke bedieningselementen overbleven.

Ondanks de flink toegenomen stijfheid, blijft het gewicht beperkt tot amper 850kg. De tweeliter schopt het nu niet tot 160, maar tot 275pk. Dat levert een pk/gewichtsverhouding op die bijzonder gunstig is. Het is de acceleratietijd in elk geval aan te zien. Naar 100km/u accelereren duurt slechts 3 tellen.