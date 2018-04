DATS24 opent 2de CNG-station

Door: BV

Exact een maand geleden opende Dats24 in Halle het eerste commerciële tankstation met een CNG-pomp van het land. CNG staat voor Compressed Natural Gas en is een schone brandstof die relatief weinig aanpassingen aan de motor vraagt. Verschillende autoconstructeurs bouwen modellen die af-fabriek op CNG kunnen rijden. Onder meer voor Duitsland en Italië, waar de brandstof behoorlijk populair is.

Het tweede station van de brandstoftak van de Colruyt-groep bevindt zich in de Antwerpse haven. De stations van Anderlecht en Ninove volgen op korte termijn en uiteindelijk wil het bedrijf de brandstof aanbieden in 25 stations. In Antwerpen zal het cliënteel naar alle verwachting vooral bestaan uit bedrijven uit de omgeving.

CNG tank je 20 tot 30 procent goedkoper dan diesel. Dats24 biedt een kilogram CNG al aan voor € 0,88.