1 op 4 nieuwe autos heeft start/stop

Door: BV

Een klein jaar geleden wist Bosch, dat één van de grootste fabrikanten van start/stop-systemen is, ons te melden dat 1 op 8 nieuwe wagens in de Benelux is uitgerust met de brandstofbesparende start/stop-technologie. Die houdt in dat de motor bij stilstand van het voertuig (binnen bepaalde grenzen als temperatuur en belasting door bijvoorbeeld elektronica aan boord) automatisch wordt uitgeschakeld en weer opstart zodra de bestuurder aanstalten maakt om te vertrekken.

Het verbruik en de CO2-uitstoot daalt over de gemengde cyclus gemiddeld met zo'n 4% en in stadsverkeer ongeveer 8%.

Inmiddels is in ons land 1 op 4 van de nieuwe wagens uitgerust met een start/stop-installatie. In 2009 was dat nog slechts 13% en in 2008 was dat 5%.