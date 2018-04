Mad Max heeft weer vervoer

Door: BV

Je mag Mel Gibson als Max Rockatansky nog verwachten in ons dossier over legendarische autofilms. En daarin zal de prent uit 1979 een uitzondering zijn, al was het maar om dat die in Australië gedraaid is. Het is ook daar dat Ford en Top Gear Magazine samen twee virtuele concepts ter vervanging van de zwarte Ford Falcon XB GT351 Coupe ontwierpen. Een nieuwe Mad Max-film wordt getipt voor 2012 maar is het vooralsnog onduidelijk of daar één van deze twee ontwerpen in zal pronken. Het designteam van Ford (Asia, Pacific & Africa) toverde meer ontwerpen uit z'n hoed, maar alleen deze van designers Nima Nourian en Simon Brook resp. werden weerhouden.