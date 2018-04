Hyundai Blue² Concept lust waterstof

Door: BV

Hyundai trekt op het Autosalon van Seoul het doek van deze Blue² Concept. Een sedan die rijdt op waterstof (de "2" uit de naam is afkomstig van H², het wetenschappelijke symbool voor waterstof).

De brandstofcel aan boord van het studiemodel levert 90kW (122pk) en geraakt met 1 liter brandstof 34,9km ver. Dat betekent dat het verbruiksgemiddelde onder de 3l/100km blijft. Natuurlijk heeft Hyundai daarvoor meer moeten dan alleen maar een waterstoftank inbouwen. De vierdeurs is aërodynamisch uitermate efficiënt, weegt relatief weinig en staat op nieuwe banden met een zeer lage rolweerstand. De traditionele spiegels zijn allemaal vervangen door camera's.

Aan de buitenzijde bouwde de constructeur dan weer wel enkele LED-schermen in waarop de toestand van de auto af te lezen is. Een beetje futurisme is bij een concept natuurlijk altijd mooi meegenomen. De Koreanen bedachten ook een systeem dat de deur automatisch opent als de bestuurder bij het voertuig aankomt.

Aan de binnenzijde kijk je op een asymmetrische boordplank waarin perfect doorzichtige schermen zijn ingebouwd. De bediening geschiedt via een soort muis, een wieltje en -vooral- sensoren die reageren op de aanraking en handbewegingen van de bestuurder.