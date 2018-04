Mopar doet de nieuwe Dodge Charger

Door: BV

Al sinds de jaren zestig heeft Mopar - de afdeling van Chrysler die zich bezighoudt met het ontwikkelen en commercialiseren van onderdelen die net wat meer kunnen dan de standaard-hardware - een legendarische status. Vooral bij Muscle Cars spreekt de aanwezigheid van Mopar-onderdelen onder de motorkap, in de transmissie of bij de ophanging boekdelen.

De Charger maakt zich nu op voor een Mopar-kuur. Dodge zal de speciaal geprepareerde auto aanbieden via het officiële dealernet, maar zet wel een druppelteller op de productie van de agressief ogende bruut. Als opwarmer is al deze afbeelding vrijgegeven. Daarop is in elk geval al te zien dat het uiterlijk is verfraaid met race-striping in Mopar-blauw, dat er specifieke velgen en bumperschilden zijn, bovenop de obligate grote koffervleugel. De vorige zomer nog grondig vernieuwde Charger vormt de basis. Die is op zich al niet kinderachtig, maar zonder in details te gaan belooft Mopar nu "veel meer vermogen". Je kan er donder op zeggen dat hij zelfs de vloer aanveegt met de SRT8 met 6,4l dikke V8 onder de kap.