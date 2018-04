Opel Astra 2.0 CDTI zuiniger met start/stop

Door: BV

Opel biedt de brandstofbesparende Ecoflex-technologie nu ook aan in combinatie met de 2.0 CDTI dieselmotor met een vermogen van 160pk en 350Nm trekkracht. De aanwezigheid van een aantal brandstofbesparende maatregelen, waarvan een start/stop-systeem de voornaamste is, zorgt voor een verbruiksdaling van 4,9l/100km naar 4,5l/100km volgens de gemengde cyclus. Dat betekent dat de CO2-uitstoot zakt van 129 naar 119gr/km.

Ook de Opel Astra Sports Tourer wordt leverbaar met de bij Opel Corsa Ecoflex geleende technologie. De break ziet z'n verbruik dalen van 5,1 naar 4,7l/100km (124gr/CO2/km in plaats van 134). De daling in verbruik en uitstoot is onvoldoende om voor het model een overheidskorting in de wacht te slepen, maar leaserijders en bedrijven kunnen er wel voordeel uit halen. Het Ecoflex-pakket wordt in Duitsland optioneel aangeboden tegen een prijs van € 300 en we verwachten voor België een gelijkaardige meerprijs.