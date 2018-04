Opel Corsa Ecoflex zuiniger, sneller

Door: BV

Vanaf januari wordt de Opel Corsa Ecoflex zuiniger en krachtiger dan voorheen. Opel lepelt immers een gemoderniseerde versie van de 1.3l grote viercilinder dieselversie onder de kap. Die levert 95pk (28% meer dan voorheen) en houdt tussen 1.750 en 3250t/min ook nog eens 190Nm trekkracht achter de hand. De centrale voldoet ook meteen aan de Euro V-norm, wat betekent dat een partikelfilter deel uitmaakt van de uitlaatlijn. De zuinigste Corsa stelt zich tevreden met 3,7l/100km, en dat is nog eens 10% minder dan de versie die tot op heden de catalogus siert. In driedeursversie komt dat overeen met een CO2-uitstoot van 98gr/km. De vijfdeurs is één grammetje minder milieuvriendelijk. Beide edities leveren in ons land een overheidspremie van 15% op de aankoopfactuur op. De partikelfilter, geeft recht op een extra tussenkomst.

Het motorblok doet nu beroep op een turbo met variabele geometrie. Om de hogere turbodruk te ondersteunen, werd de compressieverhouding teruggeschroefd van 18 naar 16,8 op 1. De afstelling van de motor is eveneens geoptimaliseerd, klinkt het bij Opel. Omdat de motor bij lagere toerentallen meer koppel heeft, koos Opel een langere transmissieverhouding voor de vijfde versnelling. De aerodynamica werd aangescherpt door de wagen met 20mm te verlagen en de luchtstroom via de luchtinlaten te optimaliseren. De velgen zijn getooid met efficiëntere wieldoppen. En de basisversie (die als basis voor de metingen dient) rust op 175/70-bandjes met een lage rolweerstand op 14-duims staal.

De Corsa Ecoflex haalt een topsnelheid van 177km/u en heeft 12,3 seconden nodig voor de sprint naar 100km/u.