Lexus LF-Gh wordt nieuwe GS

s="internalLink" title="Teasers voor Lexus LF-Gh" href="/nieuws/16097-teasers-voor-lexus-lf-gh">Vorig week kondigde Lexus hem al aan en nu trekken ze het doek van de LF-Gh Hybrid. Lexus noemt de studie een ‘Grand Touring Sedan'. De "F" in de naam staat voor "Future" en dat verwijst naar het feit dat de auto een voorbode is van de nieuwe Lexus GS.

De nieuwe Lexus GS staat gepland om in de tweede helft van 2012 geïntroduceerd te worden, maar dit studiemodel geeft meteen ook de nieuwe designrichting van het merk aan. Niet dat het eindresultaat zo uitbundig wordt als het showexemplaar, maar er is niettemin haast sprake van een stijlbreuk.

Veel wil Lexus over de LF-Gh nog niet kwijt. Wel zien we dat Lexus er een echte sedan van heeft gemaakt, maar wel met meer bagage- en interieurruimte. Ook belooft Lexus ons meer dynamiek. Dat komt niet alleen tot uiting in de naar de bestuurder gerichte boordplank, maar tevens in de techniek. Lexus werkt namelijk aan een nieuwe aandrijvingtechniek voor de achterwielen. Die heet Advanced Rear Wheel Drive en hoewel er nog geen details over vrijgegeven worden, omvat die wellicht een elektronisch gestuurd differentieel dat het vermogen actief over beide wielen kan verdelen.

Lexus presenteert de LF-Gh Hybrid, uiteraard met hybrideaandrijflijn, op de New York International Auto Show die van 21 april tot en met 1 mei wordt gehouden.