Mini Goodwood door Rolls Royce

Door: BV

Op de flank van deze op 1.000 stuks gelimiteerde Mini staat "Inspired by Goodwood". En in het Engelse Goodwood zijn 2 dingen. Het terrein waarop het jaarlijkse Festival of Speed wordt georganiseerd en de fabriek van Rolls Royce dat uit hetzelfde nest komt als Mini. En dat bedrijf heeft zich bezig gehouden met deze Cooper S. Aan de prestaties werd niet geraakt. De 1.6l turbo levert dik 180pk en 240Nm en stuwt het model naar 100km/u in 7 tellen. Waar het om gaat is de aankleding.

De zwarte lak voor de buitenzijde komt recht uit de Rolls Royce-catalogus. Er zijn specifieke 17-duimers en de luchthapper op de motorkap (toch niet meer dan een sierelement sinds Mini de compressor dumpte voor een conventionele turbo) is achterwege gelaten.

Het is binnenin dat de samenwerking echt tot uiting komt. Daar heeft Rolls zich beziggehouden met de materiaalkeuze. Het ging grondig tewerk, naast het voor de hand liggende leder en de nodige houtinleg moesten ook de tapijten, hemelbekleding, dorpelsierlijsten, deurhendels en handgrepen eraan geloven.

De standaarduitrusting is gespekt met Xenon koplampen, parkeersensoren, automatische airco en een radio met Harman Kardon luidsprekers. Prijzen zijn er nog niet. Maar niets wat Mini doet is goedkoop, en wie er één wil wacht er beter niet op.