Chevrolet realiseert beste Q1 ooit

Chevrolet heeft gedurende de eerste drie maanden van 2011 wereldwijd 1,1 miljoen auto's verkocht, een toename van 15% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010. Daarmee is het het beste 1e kwartaal resultaat van Chevrolet ooit.

Afgelopen jaar was Chevrolet het enige merk in de wereldwijde top vijf van automerken dat zijn marktaandeel wist te vergroten. Daarmee neemt het merk ongeveer 5,8% van alle verkochte auto's wereldwijd voor zijn rekening.

In de Verenigde Staten verkocht Chevrolet 416.505 auto's in het 1ste kwartaal, een toename van 23%. In februari was Chevrolet het grootste merk op de Amerikaanse markt. In China noteerde Chevrolet een recordverkoop van 159.303 auto's gedurende de eerste drie maanden van het jaar, een stijging van 17%. In Brazilië verkocht Chevrolet 142.734 auto's in Q1, een afname van 9% ten opzichte van de recordverkoop van het merk in de eerste drie maanden van 2010. In Mexico registreerde Chevrolet 37.291 auto's in het 1ste kwartaal, een toename met 12. In Argentinië verkocht Chevrolet 34.103 auto's, een verkoopstijging van 21% in het 1ste kwartaal. Chevrolet noteerde drie achtereenvolgende verkooprecords in het Zuidamerikaanse land, met de beste maand januari, februari en maart ooit.

In Europa registreerde Chevrolet 112.482 nieuwe auto's, een stijging van 7%. Gedurende die tijd zag Chevrolet zijn marktaandeel in negen Europese landen groeien terwijl het merk zijn verkopen in Denemarken en Turkije verdubbelde en de verkopen in Frankrijk en Rusland met respectievelijk 80 en 51% zag toenemen.