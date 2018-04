Buick Envision Concept is SUV met spleetogen

Door: BV

General Motors heeft het doek van de Buick Envision Concept getrokken. Dat model debuteert op het Autosalon van Shanghai. Logisch, want het studiemodel is in China ontworpen door het Pan Asia Technical Automotive Center (PATAC). De Aziatische consument stond centraal, en blijkbaar worden die z'n smaakpapillen vooral geprikkeld door scherpe vouwlijnen en gespierde vlakken. De Buick Envision staat er immers (letterlijk) bol van.

Natuurlijk is de typische Buick-grille behouden. Die wordt geflankeerd door LED-koplampen. En de daklijn lijkt op die van een coupé, want tegenwoordig kan dat moeilijk anders. Er zijn ook schaardeuren, die door hun formaat stevig uit de band springen. Ze moeten de toegang tot het futuristische interieur immers niet alleen voor de voorste, maar ook voor de achterste inzittenden waarborgen.

De concept is een plug-in Hybride, die een tweeliter benzinemotor met turbo koppelt aan een twee elektrische motoren. Een systeem dat wellicht niet al te veel afwijkt van dat van de Volt, maar krachtiger is. Zonnepanelen op het dak persen enkele extra kilometers uit de lithium-ion batterijen. In tegenstelling tot de eerder al vernoemde Chevy Volt / Opel Ampera-tweeling kan de Envision Concept alleen bij lage snelheden elektrisch rijden.

Het onderstel is opgetrokken uit koolstofvezel, magnesium en aluminium voor een zo laag mogelijk gewicht. Het rust op een ophanging met elektromagnetisch gecontroleerde dempers. De aandrijflijn verdeelt het koppel intelligent over de vier wielen. De hoeveelheid trekkracht kan per wiel geregeld worden.