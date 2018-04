Buick Envision Concept om de Chinezen te paaien

Door: BV

De Chinezen hebben Buick in hun hart gesloten. Het merk van GM wordt er aanzien als een topmerk en de aantallen die de Amerikanen er (samen met de obligate Chinese partner) kunnen draaien zijn aanzienlijk. Logisch dus dat GM wat extra inspanning verricht om de 1,31 miljard Chinezen te paaien. Op het Autosalon van Shanghai zal Buick een cross-over presenteren. Die is specifiek ontworpen om te voldoen aan de Chinese smaak, zonder daarom het wereldwijde DNA van het merk te verloochenen. De creatie is van de hand van GM Shanghai en PATAC (Pan Asia Technical Automotive Center).

De eerste teaser onthult scherpe lijnen en een stuk van een interieur. Voorts weten we al dat deze Envision gedoopte creatie wordt aangedreven door een hybride aandrijflijn met een batterij die je ook aan het stopcontact kan opladen. Meer details ontbreken nog.