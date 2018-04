Suzuki vijst turbo op Kizashi voor Apex Concept

Door: BV

Suzuki stelt niet alleen de Kizashi EcoCharge voor het Autosalon van New York. Naast die milieuvriendelijke versie, presenteren de Japanner de Kizashi Apex die vooral de andere kant van het spectrum moet bespelen.

De standaard 2,4l benzinemotor is door de ingenieurs grondig aangepakt. De software werd herschreven en er werd een Garret turbo bovenop geschroefd. Die genereert maximaal 8,5psi overdruk. Het resultaat is een viercilinder die tussen 275 en 300pk levert.

De aankleding van de Concept Car legt de brug met de motorfietsen van het merk. En meer specifiek het raceteam, dat is uitgedost in identieke kleuren. Sympathiek, ook al is net niet altijd even consistent. Zo kleeft er Dunlop-reclame op de deur, maar loopt de auto op 245/35 R19-rubber van fabrikant Yokohama. De zwarte velgen, LED-mistlichten, Xenon-koplampen, verduisterde achterlichten en het interieur met inlegstukken in laserblauw Alcantara zijn eveneens specifiek.

Over eventuele serieproductie stelt Suzuki zich diplomatisch op. Het bevestigt niets, maar als er voldoende interesse is, kan de Amerikaanse klant het geheel binnenkort misschien als een door de dealer te installeren upgrade bestellen.