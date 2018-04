Suzuki Kizashi als hybride

Door: BV

Suzuki stelt op het Autosalon van New York deze Kizashi EcoCharge voor. Een model dat identiek is aan de productieversie die er in de catalogus prijkt, op wat kleine stijlelementen na. Zo zal je de blauwe LED-verlichting in de neus niet aantreffen op een productiemodel. Hetzelfde geldt voor de parelmoerwitte lakkleur, de blauwe uitlaten en aangepaste koplampen.

Toch dienen die stijlelementen alleen om in de verf te zetten dat deze Kizashi de toevoeging EcoCharge aan z'n naam te danken heeft aan de hybride aandrijflijn onder de motorkap. De 144pk sterke tweeliter viercilinder wordt gecombineerd met een elektromotor met 15kW en een een 115V sterke lithium-ion batterij. En dat is niet de enige verbruiksreducerende maatregel. De remenergie wordt gerecupereerd, er is een start/stop-systeem en de banden hebben een verlaagde rolweerstand. Suzuki geeft geen concrete cijfers, maar beweert wel dat de Kizashi EcoCharge een kwart minder brandstof nodig heeft de versie zonder hybridetechnologie.