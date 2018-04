Jaguar XK weer bij de tijd

Door: BV

s="internalLink" title="Vernieuwde Jaguar XF haalt de mosterd bij XJ" href="/nieuws/16166-vernieuwde-jaguar-xf-haalt-de-mosterd-bij-xj">De XF wordt al behoorlijk subtiel gefacelift, en de Jaguar XK wordt zo mogelijk nog discreter bij de tijd gebracht.

De nieuwe foto's van de XK doen niet toevallig aan de XKR-S denken. Met die topuitvoering op basis van de XKR heeft Jaguar al een tipje van de sluier over de stijlaanpassingen gelicht. Alle versies krijgen een iets grotere grille. Die is voortaan met een chroomrand afgewerkt. Boven nieuw vormgegeven bumpers zijn de koplampen vanaf heden voorzien van LED-techniek. De luchtinlaat in de voorschermen en het design van de lichtmetalen wielen is eveneens nieuw en in de achterlichtunits is tevens LED-techniek toegepast. Om de designwijzigingen compleet te maken, zijn er zeventien lakkleuren, waaronder vijf nieuwe, en een gamma velgen bestaande uit elf verschillende designs in 18", 19" en 20".

In de nieuwste XK werd het interieur opgefrist met diverse nieuwe bekledingsmaterialen waaronder zacht aanvoelende Ebony-lak, een glanzend zwarte afwerking voor de middenconsole en een fosforblauwe halogeenverlichting en sfeerverlichting. Met de nieuwe fineersoorten, kleurcombinaties en hemelbekledingen kunnen eigenaars de interieursfeer precies afstemmen op hun eigen vereisten.

Motorisch heeft Jaguar geen nieuws te melden en dat is ook niet zo vreemd. De XK werd twee jaar geleden immers al eens grondig onder handen genomen. Toen maakte ook een nieuwe V8 zijn intrede.