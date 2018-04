Gelekt: Porsche 911 GT3 RS 4.0

Door: BV

Net waar we op zaten te wachten. Nog maar eens een speciale Porsche. In het 911-gamma is het dit jaar al de derde, na de 911 Edition 918 Spyder en de 911 Black Edition. De 911 GT3 RS 4.0 is natuurlijk wat extremer dan de twee vorige en de oplage blijft ditmaal beperkt tot 500 stuks.

Eigenlijk is de GT RS 4.0 een racewagen waarmee je de weg op kan. Dat geldt voor z'n grote achtervleugel, gelakte koetswerkkit in koolstofvezel de rolkooi in plaats van de achterzetels en de uitrusting die van de grootste luxe is gespeend. Maar het is nog het meest van toepassing op de nu 4 liter grote zescilinder boxermotor. Die beschikt onder meer over een droge cartersmering - recht uit de racerij. De centrale heeft geen turbo nodig om een vermogen van 500pk op te wekken. Het is een goede zaak dat Porsche kuipzetels en een stuurwiel in antislip-Alcantara voorziet.

De exacte specificities zijn nog niet vrijgegeven. Die zijn later deze week te vinden in de nieuwsrubriek.