Porsche 911 ´Edition 918 Spyder´ voor wie niet kan wachten

Door: BV

Porsche zal de orderboeken van de 918 Spyder dan wel in juni 2011 openen, klanten moeten wel nog even geduld hebben. De supersportwagen gaat pas op 18 september 2013 in productie en de eerste exemplaren worden niet vroeger dan november van dat jaar afgeleverd.

Om het wachten te verzachten kun je een unieke 911 Turbo S ´Edition 918 Spyder´ bestellen. Die is gebaseerd op de 530 pk sterke 911 Turbo S, zal eveneens in een oplage van 918 stuks gebouwd worden en krijgt stijldetails die naar de 918 Spyder verwijzen.

Speciale groen gelakte onderdelen, specifieke logo´s en de obligate ´limited edition´ badges sieren deze 911 Turbo S die als coupé of als Cabriolet kan worden besteld. Bijzonder is dat gegadigden die zowel de 918 Spyder als de 911 Turbo "Edition 918 Spyder" kopen, wagens met eenzelfde productienummer krijgen. De eerste 911 Turbo S "Edition 918 Spyder" levert Porsche in juni 2011 af.