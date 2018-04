Team Lotus koopt Caterham

Door: BV

Er zijn de jongste tijd wat eigenaarswissels bij kleine Britse automerken. Vorige week werd een overnemer gevonden voor het noodleidende Bristol en nu is er bevestiging dat Team Lotus autobouwer Caterham overneemt. Het Formule 1 Team heeft voor de duidelijkheid geen banden met de gelijknamige autoconstructeur. Sterker nog; beide partijen hebben een juridisch dispuut over de rechten op de naam Lotus.

De iconische Seven (nog een erfenis van Lotus-oprichter Colin Chapman) blijft ook in de toekomst het belangrijkste product van Caterham. Tot voor kort was het zelfs het enige, maar de komst van de samen met Lola ontwikkelde SP300.R bracht daarin verandering. De nieuwe eigenaren willen graag nog een derde model in het programma. Daar wordt verder niets bij gezegd, maar kwatongen beweren dat een rechtstreekse concurrent voor de Lotus Elise niet uitgesloten is.

Caterham viert de overname door Team Lotus alvast met een speciale Team Lotus Seven. Daarvan zullen 50 stuks het levenslicht zien. 25 voor Engeland en 25 voor de rest van de wereld. De Seven wordt dan in de groen-gele kleurencombinatie van het team afgeleverd, heeft binnenin een genummerd plaatje en wordt vergezeld van een boek en een uitnodiging om de fabriek te bezoeken.