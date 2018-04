Bristol heeft nieuwe eigenaar

Door: BV

Het Engelse Bristol is al sinds 1946 zowat de kleinste autoconstructeur ter wereld. Het bedrijf verkoopt z'n karaktervolle automobielen nog steeds vanuit één enkele toonzaal in Londen. Eerder dit jaar werd het door de Britse rechtbank omwille van aanhoudende financiële onder het bewind van curatoren geplaatst. Die werden aangesteld om een overnemer voor het bedrijf te zoeken. Die heeft zich inmiddels aangediend als het Zwitserse Kamkorp Autokraft. Dat is een onderdeel van Frazer-Nash, dat zich de laatste tijd graag bezighoudt met het ontwikkelen van Hybride- en elektrische aandrijflijnen.

Het laatste wapenfeit van Bristol was de Fighter; een tot 1.012pk sterke supersportwagen. De productie daarvan, en van de Blenheim die in licht geëvolueerde vorm al decennia meegaat, gaat voorlopig gewoon door. Momenteel wordt er niet over toekomstplannen gecommuniceerd, maar het opdrijven van de productievolumes is een must. Het is nu niet ondenkbaar dat dat met hybride- of elektrische versies gebeurt.