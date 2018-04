Toyota investeert in draadloze laadtechniek

Door: BV

Toyota heeft een technologisch samenwerkingsverbond afgesloten met het bedrijf WiTricity uit Massachusetts (VS) voor de ontwikkeling van draadloze systemen voor het opladen van batterijen voor plug-in hybride en elektrische voertuigen. Toyota is bovendien van plan om deel te nemen aan de kapitaalverhoging van WiTricity.

De technologie in kwestie maakt gebruik van resonantie, waarmee opladen zonder enig direct contact mogelijk is. De techniek is efficiënter dan elektromagnetische inductie, een andere draadloze technologie die wel direct contact vereist en die momenteel verschijnt bij mobiele telefoons en andere laders. Toyota meent dat draadloos laden via resonantie geschikt is voor gebruik in elektrische en plug-in hybride wagens en wil de technologie zo snel mogelijk in de praktijk brengen. Bestuurders zouden hun voertuig enkel maar in de buurt van een lader hoeven te parkeren die thuis of bij een publieke parking staat.