-7% nieuwe wagens in april

Door: BV

Tijdens de maand april werden 53.300 nieuwe personenwagens in België ingeschreven. Dat is een terugval van 7% in vergelijking met dezelfde maand in 2010.

De top 10 bestaat uit Renault (6.130), VW (5.647), Peugeot (4.318), Citroën (4.142), Opel (3.867), Ford (3.807), Audi (3.039), BMW (2.948), Mercedes (2.042) en Skoda (2.017).

De lichte bedrijfsvoertuigen doen dan weer beter. Daar klimmen de inschrijvingen afgelopen maand 11,6% hoger terwijl die van voertuigen met een MTM tussen 3,5 en 16 ton 16,5% hoger uitkomen. Nog betere groeicijfers zijn er bij de zware voertuigen van meer dan 16 ton. Dat eindigt in vergelijking met een jaar geleden zo maar eventjes 47,4% hoger.

De tweewielers zetten hun sterk jaar voort met een stijging van 6,8% aan inschrijvingen.