VW lanceert overnamebod op MAN

Door: BV

Er staat voorlopig nog geen maat op de expansiedrang van Volkswagen. Dat wil binnen afzienbare tijd de grootste auto- en motorenbouwer ter wereld worden. Daarom wordt gestaag gewerkt aan een uitbreiding van de portefeuille. Die omvat overigens meer dan alleen maar automerken. VW is reeds meerderheidsaandeelhouder (71,8%) van het Zweedse Scania en had een belang van 29,9% in de Duitse vrachtwagenbouwer MAN.

De heren uit Wolfsburg hebben echter MAN-aandelen bijgekocht, waardoor ze nu in bezit zijn van 30,47% van het totale volume. Dat betekent dat het bedrijf volgens de Duitse wetgeving verplicht is een bod te plaatsen op alle andere aandelen. Dat gebeurde gisteren, toen VW te kennen gaf € 95 per aandeel te bieden. Dat bod is een tikkeltje lager dan de beurskoers die op dat moment € 96,89 bedroeg.

Volkswagen maakt er geen geheim van dat het na een overname vooral wil zoeken naar synergieën tussen Scania en MAN. Dat is Volkswagen-taal voor het verkopen van in essentie identieke producten onder een verschillende merknaam. Die strategie past het concern al uitgebreid toe bij z'n automerken.