Hope levert € 76.960 op voor Japan

Door: BV

Na de zware aardbeving en daarop volgende Tsunami van 11 maart in Japan zijn wereldwijd hulpcampagnes opgestart. Zes Belgische importeurs van Japanse automerken (eigenlijk iedereen behalve Honda) besloten ook hun duit in het zakje te doen door tijdens de periode van 11 maart tot 15 april per verkochte auto € 20 aan het Rode Kruis te schenken. Die campagne werd Hope gedoopt. In de vooropgestelde periode werden door de Japanse constructeurs 3.848 nieuwe wagens verkocht, wat overeenkomt met € 76.960. De initiatiefnemers beseffen dat het bedrag niet eens een fractie vertegenwoordigt van wat Japan nodig heeft voor de heropbouw, maar zijn er ook van overtuigd dat alle beetjes helpen.