Bi-Tone geeft 2 kleuren aan je Suzuki Swift

Door: BV

De Belgische Suzuki-invoerder lanceert een nieuwe optie op de drie- en vijfdeursversie van de Swift. Die heet Bi-Tone en zoals de naam doet vermoeden onderscheidt die zich uitsluitend door z'n combinatie van twee koetswerktinten. Voor € 799 kan je de Swift bestelen met het dak en de buitenspiegels in een andere kleur als de rest van het koetswerk. Suzuki biedt in het totaal 6 verschillende combinaties van rood, wit een zwart aan. De optie is verkrijgbaar voor alle versies van het model.