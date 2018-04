Aston Martin en Zagato doen het nog eens over

Door: BV

Vijftig jaar geleden riep Aston Martin de hulp in van Zagato om haar DB4GT lichter en sneller te maken. Toenmalig algemeen directeur Elio Zagato en technisch directeur Gianni Zagato stonden meteen voor de Britse sportwagenfabrikant klaar. Ze stortten zich samen met een aantal getalenteerde ingenieurs op de aangenomen opdracht en reeds een week later werden de eerste schetsen van de DB4GT Zagato getoond. Het model ging in productie en debuteerde tijdens het in 1961 gehouden Goodwood-evenement. In totaal werden er 19 DB4GT Zagato's gebouwd die vandaag de dag allemaal nog bestaan. Na deze succesvolle samenwerking gingen beide partijen ieder weer hun eigen weg. Tot medio jaren ´80; in 1986 zagen de V8 Vantage Zagato en V8 Zagato Volante het levenslicht. De laatste samenwerking stamt uit 2002 toen op de Autosalon van Parijs de DB7 Zagato werd onthuld. Nu, anno 2011, is het precies 50 jaar geleden dat Aston Martin en Zagato voor het eerst wat voor elkaar betekenden; een geschikt moment voor een nieuwe samenwerking.

Aston Martin en Zagato zullen het resultaat van de laatste samenwerking op 21 mei onthullen tijdens het Villa d'Este Concours aan het Comomeer in Italië. Vervolgens zal de sportwagen nog deze maand ingezet worden tijdens een wedstrijd op de Nordschleife. Het blijft overigens niet bij een shownummer. De auto gaat ook in productie. Dat is voor volgend jaar. Het exacte aantal van de (ongetwijfeld) beperkte oplage is nog niet bekend.