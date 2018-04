In beeld: Mille Miglia 2011

Door: BV

De Mille Miglia was oorspronkelijk een wedstrijd over de openbare weg, open voor niet aangepaste productiemodellen. De wedstrijd werd gehouden van 1927 tot 1957 (13 editie voor WO II, 11 erna) en er samen met andere begrippen als de Targa Florio en de Carrera Panamericana voor dat de fabrikanten van GT-wagens (Gran Turismo) als Alfa Romeo, BMW, Ferrari, Maserati en Porsche legendarische status verwierven. De wedstrijd werd gehouden over de openbare weg, van Brescia naar Rome en weer terug over een afstand van ruwweg 1.600km. Vandaar ook de naam. In 1957 kwamen bij een ongeluk met een Ferrari 11 mensen om het leven en werd het evenement voorgoed afgelast.

Sinds 1977 is de Mille Miglia een jaarlijkse parade van historische automobielen van voor 1957. Een feest voor de liefhebber dat op vlak van faam en sfeer nauwelijks nog moet onderdoen voor het origineel waarvan het grotendeels de formule overnam. Er komen jaarlijks niet meer dan 350 historische automobielen aan de start, allen van een merk en type dat ooit aan de Mille Miglia deelnam, terwijl er geheid meer dan 2000 registraties zijn. Het succes en het karakter van het evenement trekt jaarlijks vele honderdduizenden liefhebbers en biedt een zeldzame kans om exclusieve bolides niet alleen van dichtbij te bekijken, maar ook in actie te zien. Het evenement is inmiddels een kans voor autominnende leden van de beau monde om zich in de kijker te werken.

En ook heel wat autoconstructeurs pakken er graag uit met de pareltjes uit hun verleden. Naast de Italiaanse merken hebben onder meer Porsche en Mercedes er een uitgebreide delegatie.

