Aston Martin V12 Zagato

Door: BV

Morgen onthult Aston Martin de nieuwe V12 Zagato op de oevers van het Italiaanse Comomeer tijdens het concours d'elegance Villa d'Este. Het model viert een halve eeuw (sporadische) samenwerking tussen de Britse sportwagenconstructeur en het Italiaanse stijlhuis Zagato en het ontwerp van deze creatie is dan ook gebaseerd op klassiekers als de DB4GT Zagato, V8 Vantage Zagato en DB7 Zagato.

De technische basis voor deze creatie is de V12 Vantage die (op de One-77 na) helemaal bovenaan het Aston Martin-aanbod prijkt. De 6-liter grote krachtbron levert 510pk en 570Nm trekkracht en wordt in een volledig met de hand gemaakte aluminium koets ingepast. De creatie zal in een gelimiteerde oplage aan klanten worden aangeboden, maar details als de oplage of een prijsindicatie gooit Aston nog niet te grabbel.

De V12 Zagato gaat ook racen. Al op 28 mei komt het model voor eerst in actie tijden de 53ste ADAC ACAS H&R-Cup op de Nürburgring en op 25 en 26 juni worden al twee stuks ingezet voor een 24-uurswedstrijd.