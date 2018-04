KTM X-Bow steekt tandje bij

Door: BV

Je kan de zo goed als naakte KTM X-Bow probleemloos onderbrengen in de lijst extreme circuitspeeltjes, ook al past er een nummerplaat op. In dezelfde categorie als de Caterham SP300.R, Ariël Atom of BAC Mono. Het model gaat minder vlot over de toonbank dan gehoopt, wat evenwel niet betekent dat het Oostenrijkse KTM bij de pakken blijft zitten. Nu is er een eerder al aangekondigde evolutie van het eerste model die (nog) meer spektakel belooft.

Voortaan zijn er drie uitvoeringen - Street, Clubsport en R. In de eerste twee levert de tweeliter turbomotor van VW-origine 240pk en 310Nm, maar in de R wordt dat liefst 300pk en 440Nm. Het blok nestelt zich vanaf heden dieper in het aluminium frame voor een lager zwaartepunt en de kuip in koolstofvezel is herzien om de torsiestijfheid te verhogen. Het resultaat kan niet anders dan beter presteren en sneller door de bocht gaan. KTM beweert dat de X-Bow R met z'n stijvere veren en dempers (gericht op circuitgebruik) een zijdelingse acceleratie van 1,5G kan weerstaan. Ter vergelijking- een Porsche 911 Turbo haalt met wat geluk 1G. De acceleratietijd en topsnelheid geeft KTM niet op.