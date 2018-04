KTM X-Bow met 300pk op komst

Door: BV

De KTM X-Bow is een buitenbeentje. Niet alleen omwille van z'n duidelijk Spartaanse lichtgewicht constructie, of omdat hij door een motorfietsproducent gebouwd wordt. Ook omdat de productie van het extreme sportautootje na z'n lancering in 2008 afgelopen jaar weer werd stilgelegd. Er was te weinig vraag en de productie raakte amper boven 500 stuks. Einde verhaal, zou je denken. Maar nu komt KTM met de aankondiging dat er een KTM X-Bow R op de planning staat.

In de loop van volgend jaar moet de niet eens 800kg lichte X-Bow weer in de catalogus verschijnen. De Oostenrijkers gebruiken nog steeds een tweeliter turbomotor van VW. Niet de versie die 240pk sterk is, maar de variant die in Audi's S3 wordt geleverd. Met 300pk. Over de prijs is natuurlijk nog niets geweten.

KTM zal de nieuwe variant in twee versies aan de man brengen. De eerste, hier op de foto's, is gehomologeerd voor gebruik op de openbare weg. Daarom beschikt hij voortaan ook over LED dagrijlichten. De tweede is wat extremer en vooral geschikt voor circuitgebruik.