6 op 10 nieuwe wagens heeft ESP

Door: BV

Het percentage nieuwe wagens dat in ons land wordt verkocht met stabiliteitscontrole blijft stijgen. Dat meldt Bosch, dat de rekeneenheden voor die systemen ontwikkelt en produceert.

Terwijl in 2009 ruim 54% van de nieuwe wagens was uitgerust met stabiliteitscontrole, steeg dat naar 62% in 2010. In Nederland is de evolutie overigens nagenoeg identiek. Daar ging percentage uitgeruste wagens van 53 naar 63%. De stijging staat vooral op het conto van de kleinere modellen. Ook die zijn steeds vaker standaard met stabiliteitscontrole uitgerust.

Stabiliteitscontrole is één van de middelen waarmee de Europese Unie in de toekomst het aantal verkeersslachtoffers wil reduceren. Vanaf november van dit jaar wordt ESP verplicht voor alle nieuwe gelanceerde modellen en vanaf 2014 geldt de verplichting voor all nieuwe wagens. De universiteit van Keulen heeft becijferd dat het aantal verkeersdoden in Europa met 4.000 zou dalen en er 100.000 gewonden zullen vallen als alle auto's uitgerust zouden zijn met ESP. De wereld wordt er vanaf 2014 dus weer veel veiliger op...