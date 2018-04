10 Jaar Auto55: Win een VIP-ticket voor de 12u BTCS Francorchamps

Door: BV

Op zaterdag 18 juni wordt op het legendarische circuit van Spa-Francorchamps de 12uurs uithoudingsrace in het BTCS-kampioenschap gehouden. Een wedstrijd waarin het Volvo-team met de S60 op een uitmuntend resultaat hoopt. We geven je alvast de kans om dat van dichtbij mee te maken. We geven in het totaal twee winnaars de kans om met partner de wedstrijd te volgen als VIP. Het programma omvat uitgebreide catering, exclusieve toegang tot het Volvo-team, een wandeling door de pitlane, wijndegustatie en (voor de aanwezige vrouwen) een Delvaux workshop. De totale waarde van het pakket voor 2 personen bedraagt € 700.

Wil je kans maken*? Zeg ons dan welke twee piloten in de BTCS het stuur van de Volvo S60 nemen. Post het antwoord op onze Facebook-fanpage onder de link naar dit item (en alleen onder de link naar dit item). Uit alle inzendingen trekken we op 7 juni een eerste winnaar. Grijp je ernaast? Geen nood, op 14 juni trekken we de tweede gelukkige voor het duoticket (wedstrijdvraag wordt op 7 juni gepubliceerd).

* Met uw deelname erkent u de autoriteit van Auto55 in het toewijzen van een winnaar.