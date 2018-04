Audi R8 GT Spyder: minder dak, minder gewicht, meer vermogen

Door: BV

Het recept kennen we al van de gesloten R8 GT. Je puurt wat extra vermogen uit de 5,2l grote tiencilinder, bespaart gewicht, voegt exclusieve materialen toe en beperkt de oplage tot een min of meer symbolisch cijfer. Van de R8 GT worden 333 stuks gebouwd en nu zal hetzelfde ook nog eens gelden voor de Spyder. De meerprijs ten opzichte van de standaard V10 Spyder zal eveneens vergelijkbaar zijn - reken op een surplus van € 50.000.

De R8 GT Spyder heeft een Alcantara interieur, koolstofvezel kuipzetels, carbon-keramische remmen en een achterzijde die niet meer uit geperst staal, maar uit met koolstofvezel versterkte kunststof is opgetrokken. Dat alles levert een gewichtsbesparing van 85kg en een totaalgewicht van 1.640kg. Met 560pk levert dat een vermogen/gewichtsverhouding van 2,93kg per pk op. Dat is een tikkeltje minder exotisch dan de gesloten versie, maar hier heb je natuurlijk wel de wind in de haren. Van nul naar 100km/u accelereren kan in 3,8 seconden (tegen 3,5 voor de Audi R8 GT met dak). De topsnelheid bedraagt nog steeds meer dan 300km/u.

Het exemplaar op de foto's is uitgevoerd in een matte lichtblauwe lak, maar Audi levert natuurlijk ook andere kleurtjes. Mat of niet. Je kan ze nu naar hartelust combineren met koolstofvezel accenten (bijvoorbeeld de voorruitomlijsting). En ook die kunnen mat worden uitgevoerd.